Маркус Зёдер, амбициозный баварец

Маркус Зёбер, глава правительства Баварии и лидер Христианско-социального союза, одна из крупнейших фигур на правом фланге политической арены Германии. Он хотел стать преемником Ангелы Меркель во главе ХДС/ХСС и в перспективе - во главе федерального правительства. Но на внутрипартийных выборах он уступил победу Армину Лашету. Он признал своё поражение, поблагодарив за поддержку своих сторонников и пообещав принять активное участие в избирательной компании христианских демократов.

Не время жаловаться, наконец пришло время для борьбы. У меня совершенно нет желания уходить в оппозицию, дорогие друзья. Маркус Зёбер лидер Христианско-социального союза

Бавария была первой германской землёй, в которой был зафиксирован новый коронавирус, борьбе с которым Зёберу пришлось уделить значительное внимание. В этом году ему пришлось дебатировать со своим собственным партнёром по правящей в Баварии коалиции от партии «Свободных избирателей» Хубертом Айвангером который отказался вакцинироваться.

Будучи импозантным мужчиной с ростом 1 м 94 см Маркус Зёбер любит находиться в центре внимания, проявляя в этом отношении гораздо меньше сдержанности по сравнению с Армином Лашетом и Олафом Шольцем.

Бавария и Берлин немного напоминают Нью-Йорк и Калифорнию. Берлин это как Нью-Йорк, несколько суетливый, несколько шумный и довольно многолюдный. Если находиться там слишком долго, можно устать. Мы больше похожи на Калифорнию: погода лучше, технологически развиты и у нас по другому соотносятся работа и досуг. Я бы так сказал: Бавария — это немецкая Калифорния. Маркус Зёдер премьер-министр Баварии

Но Маркус Зёбер хотел бы продолжить свою политическую карьеру в Берлине и во время избирательной кампании не раз давал понять, что не отказался окончательно от этого намерения.