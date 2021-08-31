Польша вводит режим ЧП на границе с Беларусью

Правительство Польши обратилось к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью провинциях. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.

Польское министерство внутренних дел считает, что чрезвычайное положение должно охватывать 115 населённых пунктов Подляшкого воеводства на северо-востоке страны и 68 населённых пунктов в Люблинском воеводстве на юго-востоке .

"Пожалуйста, поймите, что ситуация может стать невероятно напряжённой. Мы не стремимся напугать, мы лишь предупреждаем, что в ближайшие дни по ту сторону границы может появиться много опасных людей с оружием", - сказал глава МВД Матеуш Камински.

В последние месяцы Польша столкнулась с резко увеличившимся числом нелегальных пересечений границы со стороны Беларуси. В понедельник польские пограничники пресекли 50 попыток незаконного перехода с белорусской территории и задержали 21 нелегального мигранта. Об этом сообщили источники в польской пограничной службе.