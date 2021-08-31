Эксклюзив Euronews: талибы лакомятся в аэропорту

После того как американские военные покинули аэропорт Кабула, он перешел под полный контроль движения "Талибан". Корреспондента Euronews и еще нескольких журналистов талибы впустили на территорию воздушной гавани. И вот что они там увидели.

Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, чтобы талибы не могли воспользоваться этим оснащением.

На кадрах, снятых нашим корреспондентом, видно, что талибов внутри аэропорта ожидали брошенные последними эвакуированными американцами продукты питания и вещи в залах ожидания - повсюду царил беспорядок.

Аэропорт, с оставшимися там вертолетами и транспортными средствами, выведенными из строя, взяли под контроль члены специального элитного подразделения "Бадри 313" - так называемого спецназа талибов, которые используют амуницию США.

Там же на торжественную пресс-конференцию собрались высокопоставленные деятели "Талибана", включая пресс-секретаря группировки Забихуллу Муджахида.

Позже талибы устроили праздничный банкет под открытым небом в честь победы над американцами и независимости Афганистана и угощали друг друга сладостями.