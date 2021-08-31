Почему обмелел Евфрат в Сирии?

Раньше Евфрат протекал мимо оливковых рощ сирийской деревни Румайле. Сейчас они все высохли, река отступила вдаль, и регион страдает от жестокого безводья.

Животных на водопой приходится вести очень далеко, зачастую нести их на руках, сажать в лодки и вывозить на середину того, что осталось от реки, чтобы напоить. И людям воды тоже остро не хватает.

Лишившись своей оливковой рощи, Халед аль-Хамис, отец 12 детей, посадил кукурузу и бобы поближе к реке. Но вода отступила ещё дальше, и многие сейчас подумывают уехать из этих мест.

"Мы полностью лишены питьевой воды. Женщины идут за 7 километров, чтобы принести ведро воды и напоить хотя бы детей. Наши деревья засохли, сады наши засохли, ничего не осталось", - говорит 50-летний фермер.

Когда-то бурные волны Евфрата неслись в северную Сирию через турецкую границу, орошали землю в сирийской житнице, проходили через три плотины гидроэлектростанций, обеспечивая энергией и питьевой водой миллионы людей. Но за последние 8 месяцев река превратилась в узкую ленту, высасывающую драгоценную воду из водохранилищ, увеличивая риск остановки турбин плотины. Резкое падение уровня воды на плотинах гидроэлектростанций - на 5 метров с января - угрожает отключением воды и электроэнергии в разгар пандемии и экономического кризиса.

"Короче говоря, то, что здесь сейчас происходит - это гуманитарная катастрофа в полном смысле этого слова, затрагивающая более 5 миллионов сирийцев и иракскую сторону. Это гуманитарная, экологическая, продовольственная, животноводческая и энергетическая катастрофа, настоящая катастрофа", - говорит Хаммуд аль-Хадийин, директор плотины Тишрин.

По данным ООН, почти 90% потока Евфрата поступает из Турции. Чтобы обеспечить справедливую долю Сирии, Анкара ранее согласилась пропускать в среднем 500 кубометров воды в секунду, но за последние месяцы этот показатель упал до 200. Сирийцы говорят, что турки удерживают на своих плотинах больше воды, чем необходимо, используя воду в качестве оружия. Анкара это отрицает и ссылается на засуху, связаную с изменением климата.