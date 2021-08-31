Талибы прощают "бывших оккупантов"

Кабульский аэропорт перешёл в руки движения "Талибан". После вылета последнего американского военного рейса в ночь на вторник талибы прошли победным маршем по взлётно-посадочной полосе, осваиваясь в воздушной гавани уже в качестве хозяев.

31 августа знаменует конец вывода войск США из Афганистана, но новые лидеры страны хотят позаботиться о налаживании связей с западными странами и своём имидже:

"Мы даём всем полные гарантии, ни у кого не должно быть никаких проблем: Исламский Эмират здесь, чтобы обеспечить безопасность, гарантировать уважение достоинства людей, мы работаем для этого день и ночь. Даст Бог, скоро будет сформировано правительство, все правительственные учреждения вновь откроются, банки и экономика начнут работать, страна начнёт двигаться в сторону процветания", - говорит пресс-секретарь дфижения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Будущее Афганистана остается неопределённым. Талибы теперь контролируют Кабул и заверяют население, что нормальная жизнь вернётся. Но это не обнадёживает людей, пытающихся вывести свои деньги из банков, перед которыми образовались огромные очереди.

Коррепондент Al Jazeera в Кабуле Али Латифи сказал Euronews, что люди, которые хотят уехать, вс`ё ещё ждут помощи от Запада и после вывода его контингента:

"Оставшиеся в Афганистане люди, которые хотели покинуть страну- это международная проблема. Страны мира не облегчали им выезд: визовые процедуры были сложными и непонятными, а некоторые сами сказали талибам и американскому ЦРУ, чтобы они не подпускали к аэропорту тех, у кого не будет паспорта или грин-карты. Так что их судьба сейчас во многом зависит от остального мира".

Во вторник представители движения "Талибан" объявили, что прощают "бывших оккупантов Афганистана" и не будут проводить по отношению к ним "политику мести". Они призвали уехавших дипломатов вернуться, заявив, что мир "должен налаживать отношения с новым Афганистаном".