Первая жертва "Иды"

Власти американского штата Луизиана сообщили о первой жертве урагана "Ида". По данным офиса шерифа прихода Асеншен, на дом одного из местных жителей под штормовыми порывами ветра упало дерево. По прибытии врачи констатировали смерть.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на Луизиану в воскресенье днем. Скорость ветра в его пределах достигала 230 км/ч. К вечеру ураган ослаб до третьей категории. В результате удара стихии без света остались около миллиона человек, полностью обесточен самый густонаселенный город Новый Орлеан.

У нас очень опасная ситуация с ураганом "Ида". Мы ожидаем разрушительных ударов в течение следующих 24 часов или около того, пока ураган не уйдет из штата Джон Белл Эдвардс губернатор штата Луизиана

Ураган движется в северо-западном направлении. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида объявлена угроза возникновения торнадо.

Луизиана и Новый Орлеан уже сталкивались с разрушительными последствиями стихии. В августе 2005 года ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США. Тогда, согласно официальным данным, погибли свыше 1800 человек. Под воду ушло 80% территории Нового Орлеана. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.