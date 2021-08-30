Жители Луизианы укрываются от "Иды"

Власти Луизианы мобилизовали более 1600 человек для поисково-спасательной операции после того, как на штат обрушился ураган "Ида". Несмотря на то, что ураган четвертой категории уже ослаб до тропического шторма, проливные дожди и наводнения все еще представляют серьезную угрозу. Самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, полностью остался без электричества и вечером в воскресенье погрузился во тьму. Всего без света в Луизиане - более 1 млн человек, во многих районах не работает сотовая связь. На полное восстановление электроснабжения может потребоваться шесть недель.

Накануне Национальный центр ураганов предупредил об "опасной для жизни ситуации". Губернатор Луизианы призвал жителей найти самое безопасное место в их доме и оставаться там, пока шторм не пройдет, предупредив, что некоторым людям, возможно, придется укрыться на срок до 72 часов. Так поступили работники одной из гостиниц в Новом Орлеане.

Дженнифер Смулин, работник гостиницы: "Это старые здания, которые отремонтировали в центре города. Мы находимся ниже уровня моря, поэтому вода иногда нам угрожает. Это одно из наших самых больших опасений, с которым нам придется столкнуться сейчас, если вода начнет подниматься. Если все будет продолжаться так, как сейчас, тогда все будет в порядке - насос пока работает, похоже, эта деталь в порядке, и это хорошо".

Ранее сообщалось о первой жертве урагана "Ида". На дом одного из местных жителей под штормовыми порывами ветра упало дерево. В августе 2005 года в результате урагана "Катрина" в Луизиане погибли более тысячи восьмисот человек.