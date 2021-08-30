Они научились ловко управляться с QR-кодами клиентов: с этого понедельника, 30 августа, сотрудники французских ресторанов, баров, кинотеатров, музеев, контролёры поездов дальнего следования должны сами предъявлять работодателю доказательство вакцинации, негативного ПЦР-теста или перенесённого заболевания. Мера касается также всех тех (в том числе добровольцев), кто работает в парках аттракционов, зоопарках, на ярмарках, в некоторых коммерческих центрах, на борту циркулирующих между городами автобусов и самолётов, выполняющих внутренние рейсы. С 30 сентября санитарный пропуск должны также предъявлять несовершеннолетние сотрудники компаний - стажёры и подмастерья.

"Неделя гибкости", а затем санкции

Новый закон накладывает эту обязанность на работодателей пока до 15 ноября. Пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь учточнил в воскресенье, что на адаптацию французам "даётся неделя", в течение которой власти обещают "быть терпимыми и педагогичными", "проявлять гибкость". Затем работодателей, которые сквозь пальцы будут смотреть на соответствие их сотрудников новым требованиям, "ждут санкции". Вот их градация: предупреждение, официальное уведомление о необходимости проверять санитарный пропуск у сотрудников и, при неоднократных повторных нарушениях, закрытие предприятия в административном порядке.

Что ждёт тех, кто не захочет подчиниться?

Сотрудников обслуживающих клиентов компаний, которые откажутся предоставить санитарный пропуск, работодатель обязан отправить в оплачиваемый отпуск или на удалённую работу, если та возможна. Если же отпускных не осталось, а удалёнка невозможна, остаётся перевод на другое место, где нет непосредственного контакта с людьми. Если и этот вариант невозможен, работа сотрудника без санитарного пропуска приостанавливается и его отправляюют в отпуск без содержания. Как уточнил вице-президент Национальной ассоциации руководителей отделов кадров (ANDRH) Бенуа Серр, если через несколько недель сотрудник так и не обзавёлся санитарным пропуском, предприятие будет вынуждено "приостановить действие его рабочего контракта".

"Беспрецедентная и диспропорциональная мера"

Наибольшее беспокойство среди категорий, которых коснулась новая мера, вызывают сотрудники Национальной железнодорожной компании (SNCF), всего 5 тысяч человек - контролёры, агенты по обеспечению безопасности, работники баров и клининга. Ряд обозревателей опасаются, что с введением обязательного санитарного пропуска для них, некому будет обслуживать составы (надо сказать, что во Франции при отсутствии кого-либо в бригаде поезд может просто не выйти на рельсы). По данным руководства, до 70% сотрудников SNCF на сегодняшний день привиты. В любом случае, заверили здесь, на ближашие недели проблемы с нехваткой кадров "быть не должно".

Еще менее оптимистично на новую ситуацию смотрят такие профсоюзы, как SUD, который призвал сотрудников знаменитого парижского магазина Galeries Lafayette на бульваре Османна начать бессрочную забастовку с понедельника. Руководство этого, а также двух других профсоюзов - FO и крупнейшей Всеобщей конфедерации труда (CGT) - называет нововведение "беспрецедентным и диспропорциональным", опасаясь, что под предлогом отсутствия санитарного пропуска компании начнут "направо и налево" приостанавливать действие рабочих контрактов и даже увольнять.

Речь о выработке стратегии в новых условиях пойдет на встрече ведущих профсоюзов Франции в понедельник. Ожидается, что на ней будет принято решение о проведении общенациональной забастовки 5 октября, в том числе против реформы страхования на случай безработицы. Напомним, что массовые акции протеста против санитарного пропуска проходят в крйпнейших городах Франции каждую субботу с 17 июля.

По данным на конец августа, более 48 миллионов французов получили одну дозу вакцины от коронавируса (что эквивалентно 71,8% населения), более 43,5 миллионов (64,6%) привиты двумя дозами.