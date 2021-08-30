Наводнение в Бурятии: введён режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в Кяхтинском районе Бурятии в связи с наводнением. Местная река Селенга вышла из берегов, подтопив более пятидесяти домов и приусадебных участков. Старожилы говорят, что это сильнейший паводок за 30 лет.

Больше других пострадала деревня Наушки. Сотрудники МЧС вывезли 70 человек. Для них приготовили центр временного размещения. Несколько семей уезжать отказались, опасаясь мародёров. Им доставляют продукты и предметы первой необходимости, так как в деревне нет электричества.

"Теперь у нас проблема с огородом. У нас нет картошки, нет всего", - говорит, оглядывая исчезнувший под водой участок Наталья Пиняева, жительница Наушек.

Причина сложившейся ситуации - проливные дожди в соседней Монголии, из-за которых уровень воды в реках Бурятии вырос выше критических отметок и продолжает расти.

"Подтоплено 50 домов, вода находится выше уровня пола, - говорит приехавший в Наушки глава МЧС Бурятии Сергей Борошноев. - 23 человека отказались от эвакуации".

По мнению специалистов, ситуация в Дальневосточном регионе России будет продолжать ухудшаться, власти готовятся к более значительному ущербу имуществу и инфраструктуре.