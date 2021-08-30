Пиццу доставит бывший министр

Этот человек был министром связи и информационных технологий Афганистана. А сейчас работает в немецком Лейпциге разносчиком пиццы.

Свой пост в правительстве Сайед Садаат покинул в прошлом году - по его словам, из-за того, что не пожелал мириться с коррупцией. Он - один из тысяч афганцев, которые нашли дом в Германии за последние годы и не чураются никакой работы.

"Для меня это увлекательная работа. Я исследую окрестности. Я езжу по окрестностям, вижу сельскую местность, вижу разные места ... Не все иммигранты здесь только для того, чтобы брать деньги у правительства. Многие усердно работают, платят налоги в этой стране, а также делают для этой страны много хорошего. Поэтому я хочу сказать, что многие иммигранты привезут сюда хорошие навыки и будут по-настоящему участвовать в жизни общества".

Родину Садаат покинул практически без денег, а в ФРГ устроился на первую попавшуюся работу (незнание немецкого языка не позволяло ему претендовать на большее). Но он надеется, что эта работа для него временная. Сэкономив денег, бывший министр собирается пойти на курсы немецкого, а затем найти место по специальности - к примеру, в одной из телекоммуникационных компаний.