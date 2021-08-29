В Бостоне почтили память погибших в Кабуле морских пехотинцев

В Бостоне почтили память погибших во время теракта в Кабуле морских пехотинцев. Взрывы в столице Афганистана унесли жизни 13 американских военных. Среди них была и уроженка штата Массачусетс сержант Джоанни Розарио.

"Мы знаем, почему мы все здесь. Из-за чудовищного плана эвакуации. Это ошибка, и она выводит меня из себя. Погибли люди. Мое общество ветеранов скорбит. Члены семей погибших военнослужащих снова чувствуют потрясение. Разве такое должно было случиться? Никогда", — говорит мать погибшего в Ираке морского пехотинца Мэри Эллен Каллахан.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что ситуация в аэропорту Кабула остается опасной, а угроза новых терактов сохраняется. Американский лидер также отметил, что удар по боевикам группировки "Исламское государство - Хорасан", взявшей на себя ответственность за трагедию, не станет последним.