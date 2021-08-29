Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на четверть

Площадь лесных пожаров в России сократилась на четверть за последние сутки. Об этом рассказали в Авиалесоохране.

Сейчас на всей территории страны горят примерно 240 тысяч гектаров леса. Основные очаги находятся в Якутии и Иркутской области, но режим ЧС до сих пор действует в десяти регионах.

Пожары пытаются потушить более семи тысяч человек. К концу августа сотрудникам МЧС наконец начала помогать природа. Так в северных районах Якутии накануне выпал первый снег, а синоптики предупреждают о заморозках до -5 градусов. Дневная температура не поднимается выше 18 градусов Цельсия.

А в Сибирь вместо летней жары пришли дожди, которые в некоторых районах сопровождаются мокрым снегом.