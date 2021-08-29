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Россия

Сборная России - трехкратный чемпион мира

 Глеб Шатуновский
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Чемпионы мира
Чемпионы мира   -   Авторское право  Andrei Golovanov/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу. В финальном матче турнира, который проходил в Москве, россияне победили футболистов Японии, которые ранее в финалах мировых первенств не выступали.

Подопечные Михаила Лихачева первыми добились успеха и большую часть встречи удерживали отрыв в два гола от соперника, а уже под занавес матча Юрий Крашенниников довел преимущество своей команды до крупного.

5:2, по количеству побед на мировых форумах Россия сравнялась с Португалией. Больше - 14 чемпионских трофеев - только у Бразилии.