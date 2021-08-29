Польша укрепляет границу с Беларусью

Уже около 2 тысяч польских военнослужащих пришли на помощь пограничникам и полицейским, охраняющим границу с Беларусью. Солдаты строят забор вдоль границы, чтобы остановить незаконные её пересечения. Ограда достигает высоты в 2,5 местра, и на ней натянуты три витка колючей проволоки.

Вблизи населенного пункта Уснаж Горный на северо-востоке Польши застряла группа мигрантов с Ближнего Востока. Варшава заявляет, что ответственность за них несут белорусские власти и утверждает, что рост числа людей, стремящихся проникнуть на территорию Польши - результат организованной акции Минска.

Польские пограничники сообщили, что только за последние сутки была совершена 61 попытка незаконного перехода польско-белорусской границы.