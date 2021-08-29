Нытва: от музея до памятника ложке

Уральский городок Нытва известен не только металлургическим заводом. Здесь находится Музей ложки. Экспозиция в 5 тысяч экземпляров - старинных, редких, выполненных из драгоценных металлов, - возникла из запасников Нытвенского историко-краеведческого музея, основанного в 1958 году школьный учителем Павлом Сониным.

Здесь можно узнать, что первые ложки из обожж``ённой глины относятся к третьему тысячелетию до нашей эры, а само слово «ложка» появилось на Руси в X веке. Правда, исследователи все еще не пришли к единому мнению, что именно означает это слово.

Есть здесь ритуальные ложки из Таиланда и Мальдив, которые использовались во время определенных церемоний: посвящения мальчиков в воины, свадеб, смерти вождя. Такими ложками могли кормить духов, чтобы успокоить их, - рассказывает экскурсовод Лариса Рогова. Есть у неё и такой анекдот:

"Объем производства был настолько мал, а инвестиции в него настолько велики, что алюминий стоил в XIX веке дороже золота. Первый алюминиевый столовый прибор был изготовлен ювелиром для французского императора Наполеона III. На одном из обедов его семья с гордостью пользовалась алюминиевыми ложками, а придворные, завистливо глядя на них, пользовались серебряными и позолоченными."

Как отмечают сотрудники музея, его экспозицию создают все посетители, каждый, кто пришел к нам однажды, старается принести что-то интересное в следующий раз: "У меня дома есть ложка моего отца, который прошел всю войну, и эта ложка выглядит как трофей. Как нам сказала экскурсовод, у каждого была своя личная ложка (на войне), а на нашей была нацарапана фамилия "Белобров", - рассказывает посетительница Наталья Третьякова.

Так или иначе, но к ложкам на Руси относились с большой любовью, многие из них стали предметами искусства. При этом в Нытве планируют не останавливаться на достигнутом: вскоре в центре города собираются установить памятник ложке.