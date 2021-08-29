Миграция горбатых китов

С июля по октябрь горбатые киты возвращаются в теплые тропические воды Тихоокеанского побережья Колумбии, где они родились, чтобы начать свой брачный ритуал, а затем воспитать детёнышей. Матери учат их плавать, дышать, совершать свои первые прыжки. с середины октября киты отправятся в обратный путь, чтобы вернуться в прохладные воды южной части Чили или Аргентины. Путшествие продлится не менее двух месяцев.

А пока за китами можно будет не только понаблюдать, но и послушать их "песни" с помощью устройства, которое называется гидрофон. Туристы наблюдают за миграцией китов со смотровой площадки заповедника Эль Альмехаль, с которой открывается прекрасный вид на море и тропики.

Эль Альмехаль - экологическая резервация, где даже в отелях запрещено использовать горячую воду, чтобы не нарушить природный баланс.

В экскурсию на лодках можно отправиться из Буэнавентура примерно в 350 км от Боготы.