Миграция горбатых китов

С июля по октябрь горбатые киты возвращаются в теплые тропические воды Тихоокеанского побережья Колумбии, где они родились, чтобы начать свой брачный ритуал, а затем воспитать детёнышей. Матери учат их плавать, дышать, совершать свои первые прыжки. с середины октября киты отправятся в обратный путь, чтобы вернуться в прохладные воды южной части Чили или Аргентины. Путшествие продлится не менее двух месяцев.
А пока за китами можно будет не только понаблюдать, но и послушать их "песни" с помощью устройства, которое называется гидрофон. Туристы наблюдают за миграцией китов со смотровой площадки заповедника Эль Альмехаль, с которой открывается прекрасный вид на море и тропики.
Эль Альмехаль - экологическая резервация, где даже в отелях запрещено использовать горячую воду, чтобы не нарушить природный баланс.
В экскурсию на лодках можно отправиться из Буэнавентура примерно в 350 км от Боготы.
Другие No Comment
Нигерия: почти сто детей вернулись домой из заточения
ЦАР: мужчины в индустрии маникюра
Капибары в Буэнос-Айресе
Ирак: шииты празднуют день Ашура в городе Кербела
Германия: активисты выступили против климатической политики
Наводнение на Дальнем Востоке
Активисты пришли к офису ООН в Женеве в знак поддержки Афганистана
Шторм разрушил десятки домов на севере Германии
Напиться с собакой
Гваделупа: число заражений COVID-19 растет
У японских берегов разломился надвое сухогруз
Француз в вингсьюте пролетел над горнолыжным курортом в Альпах
"Люцифер" принес в Италию адскую жару
Чемпионат по очистке креветок
Лиссабон: возвращение "дельфинов Тежу"