Жители Лиссабона стали жертвами раннего закрытия баров

Жители центрального района Лиссабона Байрру-Алту и квартала вокруг транспортного узла Кайш-ду- Содре отказываются быть жертвами раннего закрытия баров и ресторанов. Из-за того, что любителей выпить и пообщаться заведения выставляют за двери в два часа ночи, оставшееся до утра время те проводят на улице, устраивая дискотеки под открытым небом. По утрам окрестные кварталы представляют собой печальное зрелище: пустые бутылки, мусор и выброшенные маски.

В ответ на жалобы, власти португалькой столицы ужесточили меры контроля. За последние несколько недель 11 человек были задержаны в Байрру-Алту и Кайш-ду-Содре за несоблюдение правил профилактики COVID-19: отсутствие маски и нарушение запрета на распитие спиртных напитков на улице.