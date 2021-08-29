Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы

Ураган четвертой категории "Ида" достиг побережья Мексиканского залива в американском штате Луизиана. Не менее 300 тысяч местных жителей испытывают перебои с подачей электроэнергии. Власти штата опасаются, что нынешний ураган станет самым сильным как минимум за последние полтора столетия и превзойдет по мощности удар стихии 2005 года, когда под водой оказалась практически вся территория Нового Орлеана.

"Оставайтесь дома, власти города знают как действовать, после урагана "Катрина" прошло 16 лет, мы вложили миллиарды долларов в защиту от затопления прибрежных областей, сегодня в этом отношении наибольшую обеспокоенность вызывает количество атмосферных осадков", — заявили в администрации Нового Орлеана.

Метеорологи прогнозируют усиление скорости ветра в ближайшее время. Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии протяженностью более 320 км.

В 2005 году на на юго-восток США обрушился ураган "Катрина", погибли свыше 1800 человек. Ущерб превысил 100 млрд долларов.