ФРГ: первые предвыборные дебаты

Трое претендентов на пост канцлера Германии встречаются в воскресенье вечером для своих первых крупных телевизионных дебатов. Но, по данным последних опросов, главные соперники консерваторов - социал-демократы по главе с Олафом Шольцем - впервые за 15 лет не только вырвались вперёд, но и увеличили разрыв.

Аналитики считают, что новый лидер христианских демократов Армин Лашет уступает в харизме Ангеле Меркель, у которой всё ещё весьма высокий рейтинг в стране. Большинство сторонников консерваторов высказались за его замену на Маркуса Зёдера, главу земельного правительства Баварии.

Теряет баллы в предвыборной гонке и третий участник дебатов кандидат "зелёных" Анналена Бербок, рейтинг которой весной был высок. Подозрения в плагиате при написании её предвыборной книги и скандал вокруг преукрашенного резюме дисркедитировали Бербок. Некоторые соратники уже призывают её уступить место популярному сопредседателю партии Роберту Забеку.

По мнению многих аналитиков, "зелёные" и правые, у которых в резерве были гораздо более популярные личности, выбрали не того кандидата.

Эти дебаты - первые из трёх, предшествующих голосованию 26 сентября. Но по данным опросов, их намерена посмотреть лишь треть избирателей.