Байден почтил память павших военных

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл встретились с семьями американских военнослужащих, погибших в результате теракта в аэропорту Кабула. Разговор был закрыт для прессы.

Американский лидер посетил базу ВВС США в Довере (штат Делавэр) и принял участие во встрече самолета с останками павших, который прибыл с авиабазы Рамштайн в Германии.

На церемонии также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Жертвами кровавого теракта в Кабуле стали 13 военнослужащих США в возрасте от 20 до 31 года. Они помогали проводить эвакуацию людей. Погибли также почти 200 гражданских лиц.