Президент США: "высока вероятность нового теракта в аэропорту Кабула"

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе эвакуации людей из Афганистана, сообщили международные информагентства. Накануне последние рейсы выполнили Италия, Великобритания и Франция.

Президент США со ссылкой на оперативные данные сообщил о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула "в следующие 24-36 часов", где шанса покинуть страну по-прежнему ожидают тысячи людей. В письменном заявлении Джо Байдена говорится, что Пентагону поставлена задача "принять все возможные меры" для защиты американских военных, которые остаются в афганской столице до 31 августа.

Париж и Лондон представят на внеочередном заседании СБ ООН 30 августа проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой объединенными нациями зоны безопасности, заявил находящийся в Багдаде президент Эмманюэль Макрон. По его убеждению, это позволит продолжать гуманитарные операции. На встрече со спикером иракского парламента Макрон подтвердил, что Франция ведёт переговоры с движением "Талибан" и Катаром, чтобы все-таки вывезти остающихся в стране афганцев, включенных в её список для эвакуации.

"Нам удалось вступить в переговоры с движением "Талибан" о проведении гуманитарных операций с тем, чтобы репатриировать афганских мужчин и женщин, которым грозит опасность, - заявил президент Франции накануне в Багдаде. - Да, в сотрудничестве в Катаром среди прочих государств, мы ведем работу по реализации этих договорённостей".

Между тем Фронт афганского национального сопротивления и другие силы противников радикального движения «Талибан» стягиваются в провинцию Панджшер. Они готовятся к затяжному противостоянию с талибами, но при этом не исключают возможности переговоров с тем, чтобы войти в состав правительства, заявил агентству Франс-Пресс их представитель Али Маисам Назари.