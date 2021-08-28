Конференция в Багдаде: коллективный подход к решению проблем

Участники Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству в итогом коммюнике заявили, что решение региональных споров и разногласий требует коллективного подхода на основе всеобщей безопасности и взаимных интересов.

На полях саммита впервые после нормализации отношений провели переговоры египетский и катарский лидеры Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что борьба с терроризмом на Ближнем Востоке не окончена. "Вне зависимости от выбора США, Франция сохранит военное присутствие в Ираке, чтобы бороться с терроризмом так долго, как будут действовать террористические группировки, и так долго, как нас попросят власти этой страны", — сказал Макрон.

Министр иностранных дел Ирана Хуссейн Амиром-Абдоллахиян заявил, что США не уйдут от ответа за убийство генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Он выразил уверенность: "Действия американцев не приносят мир и безопасность народам, проживающим в регионе. Напротив, они остаются основной причиной отсутствия безопасности. И эта проблема наблюдается во многих странах региона".

Открывая Багдадскую конференцию премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми пообещал, что не позволит использовать территорию страны в качестве арены для международных и региональных конфликтов.