"Угроза сохраняется": Макрон приехал в Ирак

Угроза от террористической организации "Исламское государство" по-прежнему сохраняется и Франция продолжит поддержку Ирака в борьбе с ней. Об этом заявил президент пятой республики Эммануэль Макрон после встречи с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Казыми.

Накануне он прибыл для участия в Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству Заявление французского лидера последовало через несколько дней после того, как филиал "Исламского государства" взял на себя ответственность за теракт в Кабуле.

Все мы знаем, что нельзя терять бдительность, поскольку "Исламское государство" все еще остается угрозой и я знаю, что для вашего правительства борьба с террористами остается приоритетом. Я бы хотел заверить, что Франция и коалиция поддерживают вас Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон охарактеризовал встречу с Аль-Казыми как "историческую", демонстрирующую возвращение Ирака к стабильности после разрушительной войны против террористической группировки "ИГ", которая потерпела поражение в 2017 году.

Для Ирака проведение конференции считается важным шагом по сохранению статуса кво в регионе. Страна с шиитским большинством находится на линии разлома между шиитским Ираном и преимущественно суннитским арабским миром во главе с Саудовской Аравией. Ирак долгое время слыл политической ареной для соперничества этих двух стран за региональное превосходство.