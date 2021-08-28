Италия завершила эвакуацию из Афганистана

Италия завершила эвакуацию афганских беженцев. Последний рейс из Кабула с 58 афганскими гражданами на борту прибыл в Рим. Всего итальянские ВВС эвакуировали из Афганистана около 5 тысяч человек - больше всех среди стран Евросоюза.

Мы вывезли за две недели в сложных условиях 4890 афганских граждан, среди них много женщин и детей Лучано Портолано командующий итальянскими войсками

Несмотря на завершение эвакуационной программы Рим продолжит сотрудничать с ООН и граничащими с Афганистаном странами по вывозу оставшихся граждан, сотрудничавших с итальянским контингентом на протяжении 20 лет.

Сейчас начинается второй этап, очень сложный, в котором крайне важно не бросать афганский народ, не бросать афганских женщин, девочек, не бросать всех, кто за эти 20 лет показывал огромное желание роста и перемен Луиджи Ди Майо министр иностранных дел Италии

Остававшиеся в Афганистане итальянские военные вылетели отдельным рейсом из Кабула в Кувейт в пятницу вечером. Домой они вернутся через несколько дней. Таким образом, 20-летнее пребывание итальянских вооруженных сил в Афганистане официально завершено.