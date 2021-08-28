Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу

Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы. Комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния удовлетворила ходатайство палестинца Сирхана Сирхана о досрочном освобождении из тюрьмы. Эксперты пришли к выводу, что заключенный больше не представляет угрозы для общества.

Итоговое решение об освобождении будет принято в течение 90 дней, затем оно будет направлено губернатору штата Гэвину Ньюсому, который в течении месяца должен будет утвердить или отклонить вердикт комиссии.

Родной брат президента США Джона Кеннеди Роберт был кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. Сирхан Сирхан застрелил его 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе, через 10 минут после того, как сенатор выиграл в Калифорнии первичные выборы. По словам убийцы, он сделал это в отместку за поддержку Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю.

Шестеро из девятерых детей сенаторы заявили, что потрясены решением и призвали губернатора отклонить вердикт.