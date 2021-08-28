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США

Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу

 Ирина Шелудкова
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Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу
Авторское право  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы. Комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния удовлетворила ходатайство палестинца Сирхана Сирхана о досрочном освобождении из тюрьмы. Эксперты пришли к выводу, что заключенный больше не представляет угрозы для общества.

Итоговое решение об освобождении будет принято в течение 90 дней, затем оно будет направлено губернатору штата Гэвину Ньюсому, который в течении месяца должен будет утвердить или отклонить вердикт комиссии.

Родной брат президента США Джона Кеннеди Роберт был кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. Сирхан Сирхан застрелил его 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе, через 10 минут после того, как сенатор выиграл в Калифорнии первичные выборы. По словам убийцы, он сделал это в отместку за поддержку Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю.

Шестеро из девятерых детей сенаторы заявили, что потрясены решением и призвали губернатора отклонить вердикт.