Пентагон следит за ИГИЛ в Афганистане

Президент США Джо Байден разрешил вооруженным силам страны наносить удары по любым целям, связанным с группировкой ИГИЛ в Афганистане. Об этом сообщают американские СМИ. В Пентагоне подтвердили , что ранее были уничтожены представители ИГИЛ высокого ранга.

Генерал-майор Уильям Тейлор заявил: "Вчера силы США провели загоризонтную контртеррористическую операцию против члена группировки ИГИЛ, занимавшегося планированием и организацией. Авиаудар был нанесен в провинции Нангархар. Я могу подтвердить, что согласно последним данным, двое высокопоставленных членов ИГИЛ были убиты и один ранен".

В свою очередь официальный представитель минобороны Джон Кирби заявил, что США постоянно отслеживают ситуацию в Афганистане и по-прежнему намерены завершить операцию по эвакуации к концу месяца. "Угроза по-прежнему сохраняется, ситуация остается динамичной, мы отслеживаем ее буквально в режиме реального времени. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы уделять основное внимание этой угрозе и делаем все возможное для защиты наших военных", — сказал он.