На Кубу обрушился ураган "Ида"

На Кубу в пятницу обрушился ураган "Ида". Ранее он прошел над островом Хувентуд на западе страны. В настоящий момент в этом регионе нарушена подача электроэнергии, однако крупного ущерба не зафиксировано. Тем временем власти Кубы провели эвакуацию более 10 тысяч граждан в западных провинциях Пинар-дель-Рио и Артемиса.

"Сильные порывы ветра были повсюду, а там сорвало крышу", - говорит местный житель.

Синоптики предупредили, что местами может выпасть до 50 сантиметров осадков, что приведет к наводнениям и оползням.

"Мы подготовились при поддержке системы Гражданской обороны. Мы живем недалеко от побережья, но пока нам не грозит опасность, если не усилятся дожди или не начнутся наводнения", - говорит этот мужчина.

Тропический шторм "Ида" быстро усилился до урагана со скоростью ветра 128 км/ч по мере приближения к побережью Кубы. Мощные ливни, наводнения и оползни ожидаются на Ямайке и Каймановых островах. По прогнозам, к воскресенью "Ида" может достигнуть побережья американского штата Луизиана.