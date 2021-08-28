Роналду - в МЮ, Мбаппе - почти в "Реале"

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду прибыл в Лиссабон, где пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с английским клубом "Манчестер Юнайтед". О его возвращении в команду, в которой он стал звездой мирового уровня было объявлено в пятницу. В Манчестере Роналду, выступавшего в последние годы за "Реал" и "Ювентус", ждут с огромным нетерпением.

"Да, ему 36 лет, но это Роналду. В этом вся фишка. Неважно, сколько ему лет, например, Месси только что перешел в ПСЖ. Он тоже возрастной. Но дело в самом игроке, он был одним из лучших, постоянно на протяжении стольких лет, даже в его возрасте, даже в "Ювентусе". Я просто очень хочу увидеть его на поле как можно скорее", - говорит этот болельщик.

Тем временем переход французского форварда Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" в мадридский "Реал" остается под вопросом. Парижане не приняли второе предложение испанского клуба в размере 180 миллионов евро. ПСЖ рассчитывает получить за Мбаппе не меньше 200 миллионов, поэтому ждет третьего предложения из Мадрида.