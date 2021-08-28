США ликвидировали организатора терактов в Кабуле

Американские военные, работающие в условиях повышенных мер безопасности и угрозы новых нападений, продолжили в пятницу эвакуацию иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев из аэропорта Кабула.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военнослужащие США продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт и опроверг распространенную талибами информацию о том, что под их контроль перешла значительная часть столичной воздушной гавани

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона : "Талибан не контролирует какую-либо часть международного аэропорта имени Хамида Карзая. Я тоже видел это сообщение, оно ложное".

Накануне Пентагон сообщил о том, что "в Кабуле вероятна еще одна террористическая атака, поэтому принимаются максимальные меры по защите аэропорта".

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Группа национальной безопасности, с которой президент встретился сегодня утром, сообщила ему и вице-президенту о вероятности еще одного теракта в Кабуле".

Тем временем американские военные провели спецоперацию на востоке Афганистана и при помощи беспилотника уничтожили боевика террористической группировки "Исламское государство", который занимался организацией терактов в Кабуле 26 августа.

Джен Псаки: "Думаю, вчера президент ясно дал понять, что не хочет, чтобы они больше жили на земле".

В пятницу вечером в Лиссабон прибыла первая группа эвакуированных афганских граждан, среди которых несколько переводчиков, работавших с португальскими вооруженными силами, и их семьи. Ожидается, что в ближайшие дни в Португалию прибудут 56 афганских беженцев. Правительство страны заявило, что готово принять не менее 300 человек.