Висконсин принимает афганских беженцев

Дорога в неизвестность начинается в жаре и хаосе аэропорта Кабула, окруженного талибами. Для тысяч афганцев она закончится здесь: среди лесов и полей, в западном Висконсине, на американской военной базе Форт Маккой.

Люсьен Масуди знает об этом всё: "Я был очень рад быть здесь и видеть всех этих людей. И в то же время это было действительно грустно, потому что я покинул свою страну, бросил людей, которых знал. Это было для меня непросто".

Три года назад Масуди бежал от кризиса в Бурунди. Он приземлился в Висконсине, не имея ничего, и теперь работает в той же самой службе социального обеспечения, которая когда-то помогла ему встать на ноги.

"Что самое сложное из того, с чем им придется столкнуться?" — спрашивает корреспондент Euronews Эндрю Розген.

"Думаю, сначала это американская культура и язык. А потом — общество, не все будут готовы их принять", — говорит Люсьен Масуди.

Поэтому службы социального обеспечения в Висконсине, такие как Еврейская социальная служба Мэдисона, готовы прийти на помощь.

"Это наш долг, как евреев, радушно встретить гостей. Нашу страну построили иммигранты. Многие из нас приехали сюда, потому что там, откуда родом наши предки, было плохо", — считает директор Еврейской социальной службы Мэдисона Дон Берни.

В Форт Маккой прибывает всё больше беженцев. Военные устанавливают для них временные палатки. Приоритетная задача — найти для них квартиры, затем — купить им продукты, отвезти к врачу, записать детей в школу и помочь найти работу. В течение восьми или девяти месяцев беженцы будут получать пособие и учиться небольшим вещам, например тому, как пользоваться общественным транспортом.

Социальные службы говорят, что люди постоянно им звонят и хотят что-то пожертвовать. Тем не менее есть и немало критиков, недовольных тем, что на беженцев тратятся бюджетные деньги.

"Они хотят стать частью нашего общества. Они не хотят получать подачки", — уверена Дон Берни.

Консерваторы также задаются вопросом, хорошо ли проверяют беженцев?

"Беженцев проверяют лучше, чем кого-либо другого. Чтобы приехать в Соединенные Штаты, нужно пройти через шесть федеральных агентств. Мы обязаны защитить их, потому что они помогали нашим военным два десятилетия подряд", — продолжает Дон Берни.

"Что бы ты им посоветовал?" — спрашивает корреспондент Euronews у Люсьена Масуди.

"Здесь всё будет другим. Культура будет другой. Им придется приспособиться к этому, но всё будет хорошо".