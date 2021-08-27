Испания завершила эвакуацию из Афганистана

Последние самолеты с пассажирами из Афганистана прибыли к вечеру пятницы в Испанию. Одним из этих рейсов вернулись испанский посол в Кабуле, а также испанские полицейские и военнослужащие, которые участвовали в организации эвакуации.

В целом Марид эвакуировал более 2200 человек. Около 1700 из них работали на испанцев в Афганистане. Испания также согласилась принять афганцев, сотрудничавших с представителями Евросоюза, и их семьи, не дожидаясь распределения между различными странами-членами ЕС.

"Миссия выполнена, - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес. - Сегодня я думаю, что мы все можем гордиться нашей страной, нашей Испанией. И мы должны поблагодарить всех наших должностных лиц за хорошую работу, которую они проделали, поблагодарить тех, кто способствовал успеху этой миссии. Благодаря им, как сказала глава Еврокомиссии, Испания стала олицетворением объединенного сердца и души нашего континента, нашего общего проекта - Европы".

47% эвакуированых - женщины, 40% - несовершеннолетние, все они доставлены на военную базу Торрехон-де-Ардос. Испанский премьер пообещал, что его страна будет продолжать помогать желающим покинуть Афганистан, отметив, что при этом они будут действовать крайне осторожно.