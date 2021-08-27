Независимые СМИ требуют у Путина прекратить давление на журналистов

В пятницу группа независимых российских СМИ, включая телекомпанию "Дождь", информационный портал "Медуза", журнал Forbes и издание "Новая Газета", направила открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием прекратить давление на прессу, публикующую критические материалы по отношению к власти.

"Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов. А также мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения", - говорится в письме.

Ранее несколько редакций и отдельных журналистов были объявлены "иностранными агентами". Этот статус не только влечет за собой серьезные административные ограничения и крупные штрафы за неисполнение, но и, по мнению правозащитников, стигматизирует работников СМИ.

За последние месяцы несколько журналистов стали объектами судебных разбирательств и обысков.

"Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать", - говорится в обращении.

После возвращения в Россию и ареста оппозиционера Алексея Навального в январе и в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу власти ужесточили преследования оппозиции и независимых СМИ, считают журналисты.

"Открытые медиа", связанные с экс-олигархом Михаилом Ходорковским, были объявлены "нежелательными" и прекратили свою работу.

В августе редакции телеканала "Дождь", сайт "Медуза" и расследовательские СМИ, были внесены в реестр "иностранных агентов", что существенно сокращает доходы изданий от рекламы и обязывает их указывать этот статус во всех своих публикациях, даже в социальных сетях.

Статус "иностранного агента" относится к организациям, которые финансируются из-за рубежа и, по мнению властей, ведут "политическую" деятельность в России. Так телеканал "Дождь", по данным Роскомнадзора, получил от Евросоюза более €130 тыс. за освещение отношений между ЕС и Россией.

В ответ на критику со стороны общественных организаций и работников СМИ, Кремль ответил, что Минюст "имел основания" включить телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов. "Я не считаю, что это выборочное применение закона, там были существенные основания для принятия таких решений", - подчеркнул Песков.

24 августа глава комитета Госдумы по информполитике, депутат "Единой России" Александр Хинштейн заявил, что парламент готов обсудить корректировку о СМИ-иноагентах.

Ранее СЖР и СПЧ попросили Министерство юстиции РФ разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иноагентами. Организации также намерены обратиться к новому составу Госдумы с просьбой скорректировать закон об иноагентах.