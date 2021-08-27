Взрыв в аэропорту Кабула: количество погибших увеличилось до 110

До 110 возросло число погибших в результате взрывов, прогремевших в районе аэропорта Кабула в четверг. Десятки людей ранены, сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По словам главы центрального командования США Фрэнка Маккензи, бомбы привели в действие два террориста-смертника. Первая — взорвалась в толпе у ворот аэропорта, где собрались тысячи афганцев, ожидающих эвакуации из захваченной талибами страны. Вторая — взорвалась рядом с отелем "Барон", откуда американские военные перевозят людей в воздушную гавань.

Ответственность за теракт взяло на себя афганское подразделение террористического "Исламского государства". Сейчас эта группировка враждует с "Талибаном".

Между тем эвакуация людей из Афганистана продолжается. Утром в пятницу из Кабула вылетели два последних вывозных рейса, организованных правительством Испании. Среди пассажиров — военные и сотрудники испанского посольства. Всего Мадрид вывез из страны около 2 тысяч человек.

Тем временем первая группа афганских беженцев прибыла в Албанию. В основном это афганцы, сотрудничавшие с американскими военными. Тирана предложила Вашингтону разместить на своей территории 4 тысячи человек.

А Великобритания заявила, что не сможет эвакуировать около 1 100 афганцев из помогавших британским военным. Ранее Минобороны страны сообщило, что центр обработки документов и выдачи виз в Кабуле закрыт, а усилия будут направлены на вывоз тех людей, которые уже находятся в аэропорту.