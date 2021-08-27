Лиссабон: "Нет корриде! Позор Моуре!"

Около 1500 человек собрались в пятницу возле арены Кампо Пекено в Лиссабоне, чтобы выразить протест против боя быков и чествования тореадора Жоао Моуры. "Позор!", "Убийцы!" - кричали собравшиеся. Они рассредоточились по тротуару перед главным входом в Кампо Пекено и освистывали проходящих зрителей.

"Нас здесь более тысячи человек. Мы все протестуем против почестей Моуре. Мы против корриды. Сейчас возникло новое общество, которое уважает животных, относится к ним разумно и не приемлет того, что в Португалии, в самом сердце нашей столицы, может продолжаться такая жестокость", - сказала журналистам пресс-секретарь партии "Люди-животные-природа" (PAN) Инес Соуза Реаль

На Кампо Пекено проходила коррида в честь тореадора Жоао Моуры, в которой участвовал и его сын Жоао Моура-младший. В феврале прошлого года старший Моура был арестован после того, как в результате обыска в его поместье в Монфорте были обнаружены 18 истощённых собак. Это вызвало возмущение защитников животных, которые устроили у поместья акцию под лозунгом: "У животных нет голоса, но он есть у нас, чтобы положить конец насилию".