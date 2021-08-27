Теракты в Кабуле: США готовят ответный удар

В результате взрывов у аэропорта Кабула, по последним данным, погибли более 100 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. По меньшей мере 28 погибших - талибы. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на представителя "Талибана". Джо Байден заявил, что США сделают все возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактом.

Джо Байден, президент США: "Те, кто осуществил это нападение, а также все, кто намерен причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы найдем вас и заставим заплатить. Террористы нас не остановят. Мы не позволим им нарушить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию".

По оценкам США, из Афганистана осталось эвакуировать около тысячи американских граждан.

Днем 26 августа в Кабуле прогремело два взрыва. Первый - в районе аэропорта, второй - неподалеку от отеля Baron, где останавливались военные и репортеры из Великобритании. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство". США считают, что к теракту причастно ее отделение "Вилаят Хорасан", действующее в Афганистане и Пакистане.