Афганская футболистка пытается эвакуировать женскую сборную из страны

С приходом к власти талибов Мадина Азизи, футбольный тренер и бывшая звезда женской футбольной команды Афганистана, может оказаться персоной нон-грата. Опасаясь повторения истории конца 1990-х, когда "Талибан", правивший страной, запретил женщинам работать, она уехала в Европу еще в начале августа.

В последние недели Азизи помогает другим женщинам, которые хотят покинуть Афганистан. В разговоре с Euronews спортсменка сказала, что соотечественницы, с которыми она общается, настроены очень пессимистично.

"Когда я звоню им, они разговаривают медленным шепотом. В их голосе чувствуется отчаяние, - говорит она. - Они очень разочарованы и боятся той ситуации, которая сложилась в Афганистане". Футболистка уверена, что с возвращением талибов "у женщин не будет никакого выбора и никаких прав".

Вместе с другими бывшими футболистками Азизи обратилась в ФИФА с просьбой помочь вывезти больше девушек из страны. 31 августа наступит срок, установленный талибами для завершения эвакуации из международного аэропорта Кабула.

По ее словам, на этой неделе ей удалось организовать эвакуацию по меньшей мере 33 человек - игроков, тренеров, судей и официальных лиц, связанных с женским футболом.

"Сейчас большинство организаций помогают женщинам, но с приходом талибов, я думаю, все прекратится".