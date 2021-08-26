Россия завершила эвакуацию из Кабула

Россия завершила эвакуацию граждан стран ОДКБ и Украины из Афганистана. По официальным данным, в общей сложности из Кабула российские военные вывезли более 500 человек. Четыре военно-транспортных самолёта после промежуточных посадок в Киргизии и Таджикистане прибыли на ведомственный аэродром Чкаловский в Подмосковье. Там эвакуированные прошли пограничный контроль и санитарную обработку, — сообщает ТАСС. Речь идёт, в частности, о сборе анализов для тестирования на коронавирус.

Ранее в российском МИДе заявляли, что готовы предоставить самолёты для вывоза не только своих граждан, но и местных жителей. Москва обещала в этом случае доставить беженцев, цитата, «в любые зарубежные страны, которые проявят интерес к их приёму и размещению».

В связи с появляющейся ложной информацией относительно вывоза афганских студентов на обучение в Россию сообщаем, что... Posted by Посольство России в Афганистане / Embassy of Russia in Afghanistan on Tuesday, August 24, 2021

Афганцев могут вывезти и в Россию. Посольство в Кабуле объявило о начале сбора данных о зачисленных студентах российских вузов, которым может потребоваться помощь в переезде. В дипмиссии отмечают, что рейсы для студентов будут запрашивать в сентябре.