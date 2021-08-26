Экопротесты в Лондоне

В Лондоне на этой неделе проходят протестные акции, организованные сторонниками движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). Тысячи демонстрантов, выступающих против изменения климата, несколько дней подряд собирались в центре Лондона, блокируя улицы. Полиция задержала более 100 человек. Ранее представители движения заявили, что намерены проводить манифестации ежедневно на протяжении двух недель, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам экологии и изменению климата. Активисты, в частности, требуют от правительства прекратить инвестиции в невозобновляемые источники энергии.