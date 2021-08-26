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Россия

Навальный дал интервью из колонии

 Вероника Доваль
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Навальный дал интервью из колонии
Авторское право  Diritti d'autore AP / Armando Franca
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу "Ив Роше", дал первое интервью из колонии. В письменных ответах на вопросы американского издания The New York Times он, в частности, назвал страшным разочарованием то, что Запад не ввел санкции против российских олигархов, отметив, что они должны вводиться не против России, а в поддержку российского народа - против коррупции, лжи и тирании.