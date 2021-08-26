ЦАР: мужчины в индустрии маникюра

Дебонер Коли — мастер маникюра. У него есть собственный салон в Банги, столице ЦАР.
На Западе в индустрии красоты доминируют женщины, но во многих африканских странах маникюр и педикюр становятся мужской работой.
"Здесь, в Банги, женщинам не интересно работать мастерами маникюра, так что этим занимаются мужчины. Вначале эту работу делали конголезцы, но так как они постоянно переезжали, женщинам было нелегко", — рассказал Дебонер Коли.
Сейчас владельцу салона 27 лет. Его брату Эммануэлю — 25. Он тоже работает здесь, чтобы оплачивать учебу в медицинском колледже.
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