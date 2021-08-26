Угроза терактов в аэропорту Кабула

Из-за сообщений об угрозе терактов в районе аэропорта Кабула правительства многих стран прекращают операцию по эвакуации людей либо просят не приезжать туда. Некоторые государства, в частности Финляндия, рассматривают возможность вывоза беженцев по земле, например, через Пакистан и Иран.

Первыми выпустили предупреждение США и Великобритания. Затем к согражданам и обладателям австралийских виз обратилась министр иностранных дел Австралии Марис Пейн:

"Если вы находитесь в районе аэропорта, то вам необходимо уехать в безопасное место дождаться последующих рекомендацию. Ситуация в Афганистане крайне изменчива и опасна. Не забывайте, в толпе людей существуют риски насилия и угроза вашей безопасности. Угроза терактов остается очень высокой", — заявила глава ведомства.

В радикальном движении "Талибан" уверяют, что позволят людям с необходимыми документами покидать Афганистан после завершения эвакуации и вывода войск США и НАТО 31 августа.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что не всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство, удастся эвакуировать до этого срока.