Положение женщин в Афганистане в центре внимания конференции G20

Ситуация с правами женщин и девочек в Афганистане под контролем исламистов стала одной из главным тем первой конференции «Большой двадцатки» по гендерному равенству. Она проходит в Италии. Премьер-министр республики Марио Драги в своём обращении к делегатам призвал сделать всё возможное для защиты фундаментальных прав афганских женщин, прежде всего права на образование:

«Мы не должны обманываться: афганские девочки и женщины находятся на грани, они вот-вот могут быть лишены свободы и достоинства, их могут вернуть к мрачному положению двадцатилетней давности. Они столкнулись с угрозой снова превратиться в граждан второго сорта, страдающих от насилия и подвергающихся систематической дискриминации просто из-за своего пола».

Конференция по гендерному равенству предваряет римский саммит «Большой двадцатки», который должен состояться в конце октября. Представительницы стран-участниц клуба оценивают успехи в борьбе с дискриминацией, определяют первоочередные задачи на этом пути и представляют решения, которые затем могут быть одобрены на высшем уровне.