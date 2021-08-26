Запад сворачивает эвакуацию из Афганистана

Воздушая операция бундесвера по вывозу из Кабула граждан Германии и афганских специалистов подходит к концу. По данным немецких СМИ, последний самолет ВВС Германии может вылететь из Афганистана уже в ближайшие сутки. В четверг о прекращении эвакуации объявили и Нидерланды.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии: "Окно возможностей для эвакуации закрывается, оно становится все меньше, - сказала министр обороны Германии. - Как именно и насколько велико это окно, я не хочу об этом рассуждать".

По словам Крамп-Карренбауэр, сейчас в Афганистане существует "конкретная" угроза террористических атак, а возможности вывоза людей напрямую зависят от развертывания американской армии. После ее ухода такие операции придется свернуть.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр: "В настоящее время американцы разместили там более 6 000 военнослужащих. Их поддерживает Великобритания, а также мы - своими силами".

В пятницу завершить операцию по эвакуации планирует и Франция. По данным министерства иностранных дел Германии, с начала прошлой недели бундесвер вывез из Афганистана более четырех тысяч восьмисот 4800 человек. Как резюмировало немецкое оперативное командование в Потсдаме, ситуация в Кабуле "остается запутанной и напряженной".