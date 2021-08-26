США обещают продлить эвакуацию из Афганистана

Десятки людей остаются за пределами аэропорта Кабула, надеясь на возможность безопасно покинуть страну. Менее чем через неделю после полного вывода американских войск западные страны пытаются ускорить эвакуацию. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат содействовать вывозу американских граждан из Афганистана даже после крайнего срока вывода оттуда своих военнослужащих - 31 августа.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "У нас нет крайнего срока для оказания помощи оставшимся американским гражданам, которые решат, что хотят уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас на протяжении этих многих лет и хотели уехать, но не смогли этого сделать. Эти усилия будут продолжаться каждый день после 31 августа. "Талибан" взял на себя государственные и частные обязательства по обеспечению и разрешению безопасного прохода для американцев, граждан третьих стран и афганцев, находящихся под угрозой, после 31 августа".

Однако несмотря на заявления Вашингтона, талибы, как сообщается, уже блокируют доступ к аэропорту.

Ахтар Мохаммад, житель Кабула: "Они не пускают людей в аэропорт, чтобы те не смогли отправиться в другие страны. С одной стороны - талибы, с другой - иностранные солдаты, препятствующие проникновению людей в аэропорт".

Повседневная жизнь при новой власти пока не налаживается. В среду в Афганистане снова открылись банки, но снять деньги все еще проблематично - выдают лишь небольшие суммы.

Абдул Разик, школьный учитель: "Банки были закрыты 10 дней. После прихода Исламского Эмирата Афганистана никто не мог получить свою зарплату, мы все еще ждем".

В Афганистане начался дефицит наличности, что замедлило темпы торговли и вынудило ряд предприятий закрыться. Эксперты говорят, что страна оказалась на грани финансового коллапса.