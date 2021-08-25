Венесуэла преследует США за "преступления против человечности"

Власти Венесуэлы направили в Международный уголовный суд доказательства ущерба, нанесенного стране американскими санкциями. В феврале прошлого года Каракас обвинил администрацию США "в преступлениях против человечности".

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый кризис. По оценке Вашингтонского Центра экономических и политических исследований, последствия санкций США привели к гибели более 40 тысяч человек в Венесуэле в 2017-2018 годах.