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Куба

На Кубе завершаются испытания детской вакцины от коронавируса

 Вероника Доваль
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Испытания детской вакцины
Испытания детской вакцины   -   Авторское право  ADALBERTO ROQUE/AFP
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На Кубе началась завершающая стадия клинических испытаний детской вакцины против коронавируса. На этой неделе более 300 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет получили третью дозу для завершения иммунизации. Кубинские специалисты разработали по меньшей мере две вакцины против ковида, которые до сих пор не были признаны ВОЗ. Власти острова планируют провести полную вакцинацию населения до конца года. К настоящему моменту полный курс вакцинации прошли около 3 млн граждан.