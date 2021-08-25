В Буэнос-Айресе завершается реставрация знаменитого кафе "Эль Молино"

В Буэнос-Айресе завершается реконструкция здания знаменитой кондитерской "Эль Молино", одной из архитектурных жемчужин города. Оно было открыто в 1916-м году, но пришло в запустение и в 97-м закрылось. Реставрация началась лишь три года назад, когда власти экспроприировали конфитерию у прежних владельцев. Изысканное кафе в центре города долгие годы было излюбленным местом встреч политиков, художников и интеллектуалов.