Гигантская сейшельская черепаха оказалась хищником

Гигантская сейшельская черепаха — известный вегетарианец. Или нет?

На кадрах, снятых на острове Фрегат в Индийском океане, одна из крупнейших сухопутных черепах в мире медленно надвигается на птенца чёрной кланяющейся крачки, выпавшего из гнезда, хватает его за голову и проглатывает целиком.

Вид, который всегда считали травоядным, на самом деле оказался хищником.

"Мы знали, что иногда они едят немного мяса. Любое травоядное животное ест мясо, если натыкается на него. Это же белок. Так почему бы им этого не делать? Но всё же съесть немного мертвечины — это не охота. Не убийство добычи. Так что это абсолютно неожиданное поведение. Она ведет себя агрессивно, и это кажется намеренным. Это наводит на мысль, что черепаха уже делала это раньше", — говорит соавтор исследования, доктор биологических наук из Кембриджского университета Джастин Герлах.

На острове Фрегат живут более 3 тысяч гигантских сейшельских черепах. Здесь — вторая по величине колония в мире.

За охотой самку обнаружили сотрудники природоохранного Фонда острова Фрегат.

"Помню, один из парней сказал мне: "О, нет! Надо спасти птенца!" Я остановила его со словами: "Слушай, если бы ты был в саванне и увидел, как лев бежит за газелью, ты бы пошел спасать газель?" Здесь тот же принцип. Природа может быть жестокой", — рассказала сотрудница Фонда острова Фрегат Анна Зора.

Обычно черепахи не могут поймать добычу, так как слишком медлительны. Возможно, сейчас мы наблюдаем эволюцию в их развитии, считают ученые. Кажется, гигантской сейшельской черепахе стало интереснее охотиться за птенцами, чем с легкостью поедать растения.