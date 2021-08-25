Байден завершит эвакуацию до 31 августа

США рассчитывают завершить операцию по эвакуации из Афганистана к 31 августа, как и было запланировано. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Он также подтвердил, что пока все идет по графику. Кроме того, Байден подчеркнул высокую угрозу нападений на американских военных со стороны афганского филиала террористической группировки "Исламское государство".

Джо Байден, президент США: "Чем раньше мы сможем закончить операцию, тем лучше. Каждый ее день несет дополнительный риск для наших войск. Но завершение операции к 31 августа зависит от того, будет ли "Талибан" продолжать сотрудничать и обеспечит ли доступ в аэропорт для тех, кого переводят, кого вывозят, и не нарушит наши операции".

Решение Байдена не оправдали надежд лидеров союзников США, которые ранее в ходе виртуальной встречи G7 под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвали американского президента дать на эвакуацию больше времени.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Я хочу еще раз подчеркнуть, что, конечно, Соединенные Штаты Америки играют здесь ведущую роль - без них мы, остальные, не сможем продолжить миссию по эвакуации".

Страны "семерки" считают необходимым удерживать аэропорт Кабула до тех пор, пока эвакуация не будет полностью завершена.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета: "Мы призываем новые афганские власти обеспечить свободный проход в аэропорт всем иностранным и афганским гражданам, желающим туда попасть".

Талибы выступают против продления срока эвакуации. Недавно они заявили, что перекроют для афганцев дороги, ведущие в аэропорт Кабула, и разрешат проезд только иностранцам. Так что теперь не совсем ясно, смогут ли покинуть страну афганцы с соответствующими документами для выезда.

За последние месяцы США вместе с союзниками и партнерами смогли вывезти через аэропорт Кабула более 70 тысяч человек.