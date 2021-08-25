Джо Байдена раскритиковали союзники

В завоеванном талибами Афганистане американские и британские военные сейчас сотрудничают как никогда тесно. Однако на более высоком уровне всё не так гладко. Гуманитарная катастрофа, которая разворачивается в стране, внесла разногласия в отношения западных лидеров. Белый дом принимает решения без оглядки на союзников, жалуются в Европе.

"Мир стал гораздо более опасным местом. Аль-Каида мгновенно вернется в Афганистан", — считает депутат парламента Великобритании от Консервативной партии Эндрю Бриджен.

США затянули мир в кризисную ситуацию, а их союзники по НАТО не сделали ничего, чтобы это остановить, говорят критики.

"Джо Байден принял решение, которое подорвало положение Америки в мире и среди союзников. Оно придало смелости её врагам. И ради чего?" — задается вопросом Эндрю Бриджен.

В Лондоне выводом войск из Афганистана недовольны и консерваторы, и лейбористы. А отказ Байдена продлить эвакуацию из Кабула — хотя президента США долго уговаривали сделать это на саммите G7 — рассматривается в Европе как предательство.

"Удивительно, что Джо Байден не пересмотрел заявления Дональда Трампа и, кажется, не заключил с "Талибаном" никаких договоров относительно вывода войск, — говорит депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Гарриет Гарман. — На карту поставлена судьба афганского народа. Мы боимся, что люди вернутся к самому репрессивному из всех режимов".

По данным издания New York Post, когда в аэропорту Кабула начался хаос, Джо Байден 36 часов не отвечал на звонки Бориса Джонсона. Кстати, последнего на прошлой неделе резко раскритиковали в Палате общин за то, что Великобритания не собрала альянс без США и не поддержала афганское правительство.

"Очевидно, что это нехорошо отразилось на западном альянсе, на НАТО, на Великобритании и Америке", — продолжает Гарриет Гарман.

"За последние 20 лет больше 150 тыс. британских солдат, моряков, летчиков и летчиц внесли свой вклад в операцию в Афганистане, делая страну более безопасной. Но сейчас многие спрашивают: "Зачем была нужна их жертва?" — рассказал корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

"Это самый большой провал во внешней политике Запада за всю мою жизнь. Трамп ставил Америку на первое место, думаю, это разумно. Но, кажется, для Байдена важна только Америка. Для лидера свободного мира это неприемлемо", — уверен консерватор Эндрю Бриджен.

В течение следующих пяти лет Великобритания по программе переселения собирается принять у себя 20 тыс. афганцев. Но смогут ли они покинуть родину — большой вопрос. Накануне представители талибов заявили, что больше не будут пускать в аэропорт граждан Афганистана. А эвакуация гражданских лиц, судя по всему, закончится уже 31 августа. Американские войска, как сообщили в Белом доме, окончательно покинут аэропорт Кабула 11 сентября — в двадцатилетие со дня теракта.